Улан-Удэ, 7 мая, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В генеральной репетиции парада Победы в столице Бурятии Улан-Удэ впервые приняли участие военнослужащие вооружённых сил Монголии. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Mil.ru Репетиция Парада Победы в Улан-Удэ

Всего по площади Советов города торжественным маршем прошлись более 1 тыс. военнослужащих.

«Парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа», — отметили в округе.

В составе механизированной колонны по площади прошли танки времён Великой Отечественной войны Т-34 и ИС-2. Последний, как сообщало ИА REGNUM, был восстановлен в преддверие праздника военнослужащими.

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