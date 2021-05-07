Москва, , 10:29 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации включило две вакцины — «КовиВак» и «Спутник Лайт» в новую версию рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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Сообщается, что раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт».

При этом из списка препаратов для лечения COVID-19 был убран гидроксихлорохин.

Напомним, что вакцина «КовиВак» — это классическая цельновирионная вакцина, разработанная в центре Чумакова. Она была зарегистрирована в России 20 февраля. Вакцина «Спутник Лайт» — это облегченная версия вакцины «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи.