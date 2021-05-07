Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM Представители модели Ким Кардашьян отрицают покупку незаконно вывезенной из Италии древнеримской статуи. Об этом сообщило издание Esquire.

По данным СМИ, власти США потребовали конфискации статуи, импортированной на имя Ким Кардашьян. Федеральная прокуратура подала в суд гражданский иск с требованием конфисковать произведение искусства, так как появилось подозрение, что оно могло быть украдено и незаконно вывезено из Италии.

«Мы полагаем, что она (статуя) могла быть куплена на ее имя (Ким Кардашьян) без разрешения. И, поскольку скульптура так и не была получена, она ничего не знала о сделке», — сообщил представитель модели.

Ещё в 2016 году сотрудники таможни в порту Лос-Анджелеса обнаружили и изъяли скульптуру. Речь идет о фрагменте римской копии статуи Афины древнегреческого скульптора Мирона, датированной I—II веком н.э.

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