Лос-Анджелес, США, 7 мая, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Представители модели Ким Кардашьян отрицают покупку незаконно вывезенной из Италии древнеримской статуи. Об этом сообщило издание Esquire.

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

По данным СМИ, власти США потребовали конфискации статуи, импортированной на имя Ким Кардашьян. Федеральная прокуратура подала в суд гражданский иск с требованием конфисковать произведение искусства, так как появилось подозрение, что оно могло быть украдено и незаконно вывезено из Италии.

«Мы полагаем, что она (статуя) могла быть куплена на ее имя (Ким Кардашьян) без разрешения. И, поскольку скульптура так и не была получена, она ничего не знала о сделке», — сообщил представитель модели.