7 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Ключевой вопрос при оценке успеха китайской политики Байдена будет заключаться в том, смогут ли две державы сотрудничать в производстве глобальных общественных благ, при этом активно конкурируя в других областях.

Александр Белов, , 11:11 — REGNUM В своем недавнем обращении к Конгрессу США президент Джо Байден предупредил, что Китай крайне серьезно стремится стать самой значительной державой в мире. Но Байден также заявил, что будущее не за автократами, оно — за Америкой. Если не найти должного подхода к соперничеству США и Китая — двух великих держав, — это противостояние может оказаться сопряженным с большими опасностями. Но если Соединенные Штаты поступят правильно, соперничество с Китаем может оказаться здоровым, пишет профессор Гарвардского университета Джозеф Най в статье, вышедшей 6 мая в Project Syndicate.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Успех китайской политики Байдена частично зависит от Китая, но также и от того, как изменятся сами США. Решающее значение будет иметь сохранение технологического лидерства Америки, что потребует инвестиций в человеческий капитал, а также в исследования и разработки. Байден заявил о необходимости и того, и другого. В то же время США должны справиться с новыми транснациональными угрозами, такими как изменение климата и пандемия, унесшая жизни большего числа американцев, чем все войны страны вместе взятые с 1945 года. Для ответа на эти вызовы Вашингтону придется пойти на сотрудничество с Китаем и другими странами.

Таким образом, перед Байденом стоит непростая задача. Он понимает, что США столкнулись с очередным «моментом озарения» — как после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, только на этот раз технологический отрыв совершил Китай. Хотя американский лидер, выступая с речью, и сделал отсылку к президенту Франклину Рузвельту и Великой депрессии, а также не стал использовать вводящую в заблуждение риторику времен Холодной войны, нынешнюю ситуацию уместнее всего сравнить с 1950-ми годами, когда бывший президент Дуайт Эйзенхауэр, воспользовавшись шоком от космического прорыва СССР, нарастил инвестиции в образование, инфраструктуру и новые технологии. Теперь актуален вопрос, смогут ли США сделать то же самое?

Президент Эйзенхауэр (на фото вручает награду Нильсу Бору) официально объявил о предстоящем запуске первого американского спутника в рамках МГГ

Китай наращивает свой потенциал, однако есть у него и ряд существенных слабостей. При этом на стороне Вашингтона имеются важные долгосрочные преимущества. Прежде всего это география. Если США окружены океанами и дружественными соседями, то Китай сталкивается с территориальными спорами с Индией, Японией и Вьетнамом. Америка теперь является чистым экспортером энергии, а Китай зависит от импорта нефти, транспортируемой через Индийский океан, где США сохраняют значительное военно-морское присутствие.

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США также обладают финансовой мощью благодаря своим глобальным институтам и международной гегемонии доллара. В то время как Китай стремится к более значительной роли в глобальных финансах, надежная резервная валюта зависит от конвертируемости валюты, развитого рынка капитала, честного правительства и верховенства закона — всего того, чего Китаю не хватает. У США также есть демографические преимущества: их рабочая сила увеличивается, в то время как в Китае начинает сокращаться.

США находятся на передовой ключевых технологий, а исследовательские университеты страны доминируют в мировых рейтингах высшего образования. В то же время Китай вкладывает значительные средства в исследования и разработки, успешно конкурирует в некоторых областях и стремится к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Учитывая важность машинного обучения как универсальной технологии, достижения Китая в области искусственного интеллекта весьма особенно значительны.

В основе китайского технического прогресса больше не лежит исключительно копирование. Хотя администрация бывшего президента США Дональда Трампа правильно наказала Китай за кражу и принудительную передачу интеллектуальной собственности, а также за несправедливые торговые практики, успешный ответ США на технологический вызов Китая будет больше зависеть от улучшений внутри страны, чем от внешних санкций.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. 2019

По мере того как Китай, Индия и другие страны с развивающейся экономикой продолжают наращивать потенциал, доля Америки в мировой экономике останется ниже уровня примерно 30%, который был в начале нынешнего века. Кроме того, усиление других держав затруднит организацию коллективных действий по продвижению глобальных общественных благ. Тем не менее ни одна страна, включая Китай, не сможет вытеснить США в плане мощи в следующие несколько десятилетий.

Быстрый экономический рост в Азии стимулировал горизонтальный сдвиг мощи в регионе, но в Азии существует свой внутренний баланс сил. Сила Китая уравновешивается среди прочего Японией, Индией и Австралией, при этом играют США тоже важную роль. Если Америка сохранит свои союзы, у Китая будет не так много шансов вытеснить ее из западной части Тихого океана, не говоря уже о мировом господстве.

Но конкуренция с Китаем — это только половина проблемы, стоящей перед Байденом.

«Технологии XXI века глобальны не только по своему распространению, но и по своим последствиям. Патогены, системы искусственного интеллекта, компьютерные вирусы и радиоактивное загрязнение, виной которому по случайности станут другие, могут превратиться в такую же серьезную нашу проблему, как и их собственная», — отметил американский эксперт по технологиям Ричард Данциг.

По этой причине, утверждает Данциг, «должны быть согласованы системы отчетности, общий контроль, общие планы действий в чрезвычайных ситуациях, нормы и соглашения как средство уменьшения наших многочисленных взаимных рисков».

В некоторых областях одностороннее американское лидерство может в значительной степени решить проблему предоставления общественных благ. Например, ВМС США жизненно важны для соблюдения морского права и защиты свободы судоходства в Южно-Китайском море. Но когда дело доходит до новых транснациональных проблем, таких как изменение климата и пандемии, успех потребует сотрудничества с другими. Хотя американское лидерство будет иметь важное значение, США не могут решить эти проблемы, действуя в одиночку, потому что парниковые газы и вирусы не признают границ и не реагируют на военную силу.

В области экологической взаимозависимости международное влияние становится игрой с положительной суммой. Таким образом, США не могут просто мыслить категориями своего превосходства над другими, но также должны учитывать свое влияние вместе с другими. По многим транснациональным вопросам расширение прав и возможностей других стран может поспособствовать достижению Вашингтоном собственных целей. Так, США выиграют, если Китай повысит свою энергоэффективность и будет выбрасывать меньше углекислого газа. Таким образом, Америка должна сотрудничать с Китаем, одновременно конкурируя с ним.

Пленум ЦК КПК. 29.10.2020 Russian.news.cn

Некоторые опасаются, что Китай свяжет сотрудничество по борьбе с изменением климата с уступками США в традиционных областях конкуренции, но при этом не учитывается, сколько Китай должен потерять, если растают гималайские ледники или будет затоплен Шанхай. Примечательно, что председатель КНР Си Цзиньпин участвовал в недавней конференции Байдена по глобальному климату, несмотря на двустороннюю напряженность из-за критики в адрес Китая со стороны США.

Ключевой вопрос при оценке успеха китайской политики Байдена будет заключаться в том, смогут ли две державы сотрудничать в производстве глобальных общественных благ, при этом активно конкурируя в других областях. Отношения между США и Китаем — это «соперничество при одновременном сотрудничестве», в котором условия конкуренции потребуют равного внимания с обеих сторон оксюморона. Это будет нелегко.