Пермь, , 10:24 — REGNUM В Перми 9 мая ограничат движение транспорта на площади Карла Маркса в связи с закладкой камня на месте установки стелы «Пермь — город трудовой доблести». Ряд автобусов изменит маршруты, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничительная мера будет действовать с 14:15 до 15:00 по местному времени (12:15 — 13:00 мск). Движение автобусных маршрутов организуют в объезд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статус города трудовой доблести Пермь получила в 2020 году. В 2021 году пермякам предложили выбрать место для установки памятной стелы из четырех вариантов.

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