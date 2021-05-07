Благовещенск, , 10:19 — REGNUM В аэропорту Благовещенска с 10 мая откроется пункт тестирования на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 мая в правительстве Приамурья.

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Забирать биоматериалы на исследования будут специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области». Тестирование будет проводиться на платной основе. С 18 мая будут открыты грузовые международные перевозки по направлениям Благовещенск — Хэйхэ и Поярково — Сюньке. Предполагается, что экипажи речных судов будут проходить тестирование на COVID-19 один раз в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хабаровского края, которые привились от коронавируса, будут поощрять билетами на спортивные соревнования и скидками в кафе.