Шарлотт, США, , 10:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу гостей со счетом 99:120.

Наиболее результативным игроком встречи стал черногорский центровой «Чикаго» Никола Вучевич, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 14 подборами.

В составе «Шарлотт» самым результативным оказался форвард Пи Джей Вашингтон, набравший во встрече 24 очка.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», этой победой прервавший свою проигрышную серию из четырех подряд игр, 8 мая встретится с клубом «Бостон Селтикс». «Шарлотт» выиграл прошлую встречу и в этот же день сыграет с командой «Орландо Мэджик».