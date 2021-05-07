Нижний Новгород, , 10:19 — REGNUM По итогам января — апреля текущего года таможенные органы Приволжского региона перечислили в доходную часть федерального бюджета 54,216 млрд рублей, что на 10,276 млрд рублей или на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Из общего объема средств 51,462 млрд рублей перечислены Приволжской электронной таможней.

Только в апреле Приволжские таможенные органы направили в федеральный бюджет 15,540 млрд рублей, в том числе 14,879 млрд перечислила Приволжская электронная таможня.

Как сообщало ИА REGNUM, таможенными органы Приволжья по итогам первого квартала 2021 года возбуждено 44 уголовных дела, что на 20 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, 16 дел возбуждено по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, (годом ранее — 10 уголовных дел). Изъято более 7,6 кг запрещенных веществ.

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