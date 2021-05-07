Москва, 7 мая, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что в рамках программы догазификации трубопроводы с природным газом будут бесплатно подводиться к частным домам площадью не более 300 квадратных метров. Об этом Густов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

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По словам Густова, региональные операторы газификации будут обязаны строить газопровод прямо до границы земельного участка.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил Густов.

Стоит отметить, что в большинстве регионов оператором газификации является Газпром.

Что касается проведения газовой сети непосредственно на участке, то тут каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно.

Также уточняется, что бесплатное подключение коснется потребителей, чей участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети и чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о том, что российским гражданам больше не придется платить за подведение газа к участку — это будут расходы регионального оператора газификации.