Варшава, , 10:16 — REGNUM 6 мая президент Польши Анджей Дуда объявил о создании Совета по социальным делам, который будет работать в качестве совещательного органа при администрации президента. Он также назвал лиц, которые войдут в его состав. Об этом сообщается на официальном сайте польского лидера President.pl.

Так, по словам Дуды, изначально в Совет войдут глава Управления социального страхования Польши (ZUS) Гертруда Усьцинская и советник президента, бывшая активистка оппозиции Зофия Ромашевская.

Глава польского государства добавил, что период пандемии продемонстрировал готовность жителей Польши поддерживать слабых, а также увеличил потребность в оказании помощи им самим и в солидарности граждан. По словам Анджея Дуды, одной из задач Совета станет поиск инструментов для осуществления такой поддержки.

В задачи президентского Совета по социальным делам будет также входить поиск решений, которые будут облегчать жизнь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, малоимущим гражданам и семьям, а также бездомным.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Польше был создан еще один совещательный орган, который будет работать при президенте — Бюро международной политики, который возглавил глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский.