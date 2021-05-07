Соледар, ДНР, 7 мая, 2021, 10:17 — ИА Регнум. За сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинская артиллерия

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности десять снарядов калибра 122 мм, десять мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Вольво-центр, Весёлое, Новоласпа, Стыла», — рассказали в представительстве.

В результате обстрелов в посёлке шахты «Трудовская» были повреждены крыши двух домов, газовая труба, остекление дома, а также один автомобиль. Во дворах найдены неразорвавшиеся боеприпасы.

В СЦКК отметили, что попытки остановить обстрелы при помощи координационного механизма ни к чему не привели, поскольку украинская сторона отрицала свою причастность к обстрелам, заявляя о соблюдении перемирия.

«Жертв среди мирных граждан за отчётный период не зафиксировано», — подытожили в представительстве.

Напомним, за сутки ВСУ обстреляли из различных видов гранатомётов районы ЛНР, в которых расположены четыре населённых пункта.