Варшава, , 10:14 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в эфире Polskie Radio сообщил, что в его ведомстве фиксируют значительное сокращение госпитализаций пациентов с коронавирусом. По его словам, на сегодняшний день пациентами с COVID-19 занято около половины зарезервированных для таких случаев коек.

«На сегодняшний день количество госпитализированных пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция опустилось ниже отметки в 20 тысяч, тогда как инфраструктура борьбы с пандемией предусматривает возможность обслуживания порядка 40 тысяч таких пациентов», — сообщил Недзельский.

По словам министра, этот показатель был достигнут во многом за последний месяц. За этот промежуток времени количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 сократилось на 15 тысяч.

Недзельский также напомнил, что во время пика третьей волны пандемии, который пришелся на пасхальные праздники, с диагнозом COVID-19 в польских больницах было госпитализировано порядка 35 тысяч пациентов, что заставило систему здравоохранения и правительство «изрядно поволноваться». «Был период, когда мы начали госпитализировать пациентов в больницы в соседних регионах, потому что стояла реальная угроза нехватки койко-мест и аппаратов искусственной вентиляции легких», — добавил он.