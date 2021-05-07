Село Илек, Оренбургская область, , 10:14 — REGNUM В Илекском и Бугуруслансоком районах задержаны браконьеры. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Илеке двое мужчин с помощью сетей осуществляли незаконную добычу рыбы в период нереста на реке Урал. Ущерб оценивается в 150 тыс. рублей. За браконьерство оренбуржцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще один браконьер задержан в Бугурусланском районе. По данным полиции, возле села Баймаково он застрелил косулю. За незаконную охоту мужчине грозит до двух лет лишения свободы.