Москва, , 10:14 — REGNUM В новой, 11-й версии методических рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрав РФ исключил из списка возможных к назначению лекарств гидроксихлорохин, а также добавил в список иммуноглобулин человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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«Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что из перечня возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 «исключён гидроксихлорохин».

Таким образом, в списке возможных к назначению лекарств теперь фигурируют пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон-альфа и умифеновир. Помимо этого, в целях упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых лиц разрешается применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

В методичку также добавили описание вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт».