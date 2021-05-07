Варшава, 7 мая, 2021, 10:13 — ИА Регнум. По итогам встречи глав оборонных ведомств стран ЕС, которая прошла в Брюсселе 6 мая, министр обороны Польши Мариуш Блащак провел пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что в Польше и других странах Восточной Европы «опасаются Россию», что время как «в Западной Европе такой угрозы не видят». Об этом передает Polskie Radio.

Adrian Grycuk Мариуш Блащак

«Мое мнение о том, что Россия представляет для нас угрозу, разделили министры обороны государств восточного фланга Североатлантического альянса. Представители же стран Западной и Южной Европы в этом не видят такой угрозы, как мы. Там больше говорят об угрозах безопасности с юга, о терроризме. Но они все равно не оставили без внимания наши опасения. Мы исходим из того, что Европейский союз должен осознавать угрозы не только с юга, но и с востока», — сообщил Блащак.

Министр также напомнил, что тема «угрозы для ЕС со стороны России» станет главной на неформальном двухдневном саммите в Порту, в котором примут участие европейские лидеры. Саммит начнется уже завтра, 7 мая. В свою очередь, обсуждение стратегических отношений Европейского союза с Россией также включено в программу саммита в Брюсселе, который запланирован на 25 мая.