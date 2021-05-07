Варшава, 7 мая, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Институт метеорологии и водного хозяйства Польши опубликовал на своей странице в Twitter предупреждение первого уровня для жителей республики, что в пятницу, 7 мая, в разных регионах прогнозируются бури, которые будут сопровождаться сильными осадками.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

«7 мая скорость ветра составит от 40 до 55 км/ч с порывами до 85 км/ч. Наиболее сильные порывы ветра будут в прибрежной зоне на севере страны — там возможны ураганы, которые могут причинить ущерб здоровью и собственности граждан», — говорится в сообщении.

Помимо сильного ветра, предупредили синоптики, на северо-востоке республики непогода будет сопровождаться грозами и градом. На остальной части территории Польши — проливными дождями. Так, в течение пятницы в большинстве регионов республики выпадет до 15 мм осадков, а в Подкарпатье этот показатель составит 20−25 мм, поэтому возможно затопление дорог.

Жителям республики на протяжении всего дня рекомендовано без необходимости не отправляться в поездки и не отходить далеко от дома.