Балашовский район, Саратовская область, , 10:20 — REGNUM В Саратовской области второй год идет реконструкция и благоустройство Поворинского мемориального кладбища в Балашовском районе. Здесь захоронены воины, погибшие во время Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» Министерства обороны России.

Многие годы мемориалу угрожал разрастающийся овраг, ликвидировать который было не под силу местным властям. В 2019 году Саратовская область вошла в программу Минобороны РФ. В прошлом году удалось выполнить комплекс земляных работ, монтаж коллектора Корсис из труб диаметром 800 мм для ручья, который протекает в овраге. Именно он размывал грунт и способствовал обрушению склона, на вершине которого расположено захоронение.

В этом году на Поворинском воинском захоронении отремонтируют стелы, сформируют и обустроят места захоронений, пешеходные дорожки к ним, восстановят поклонный крест, ограждения, системы освещения и видеонаблюдения, капитально отремонтируют подъезд к мемориалу с устройством автостоянки и произведут окончательную отсыпку оврага.

Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы в 2021 году в Саратовкой области запланирован ремонт еще пяти мемориальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в поселке Ровное Саратовской области к Дню Победы благоустроили мемориальный комплекс «Молчащий колокол». Объект с Вечным огнем был возведен в 2001 году в память о солдатах, погибших в Великой Отечественной войне.

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