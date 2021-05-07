Эдмонтон, Канада, , 10:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» уверенно обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе победителей голы забили шведский форвард Нильс Хёгландер (1-я минута), Джек Рэтбоун (5-я), Трэвис Хэмоник (7-я), Джейс Гаврилюк (13-я), Тайлер Грейовак (30-я) и Брок Бёзер (56-я).

У «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметались оформивший в матче дубль немецкий нападающий Леон Драйзайтль (17-я, в большинстве, и 53-я) и шведский форвард Ессе Пульюярви (19-я).

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Ванкувер», этой победой прервавший свою серию из шести подряд проигрышей, 9 мая снова встретится с «Эдмонтоном», который этим поражением прервал свою серию из трех подряд побед.