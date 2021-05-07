Ижевск, , 10:06 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 7 мая прививку от коронавируса сделали 95 412 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Второй компонент препарата получили 63 457 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За прошедшие сутки были вакцинированы 1467 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 3735 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 мая в Удмуртии провели 1 078 612 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3041 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2023 исследования.

Читайте также: Жители Удмуртии за день сдали больше 3 тыс. тестов на коронавирус

.

.