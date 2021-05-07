Душанбе, , 10:05 — REGNUM Массовые рейды по проверке правил хранения топлива на АЗС проводит главное управление государственной противопожарной службы МВД Таджикистана, сообщили в пресс-службе министерства.

Проверки проходят после взрыва на автозаправке в Душанбе 1 мая. Нарушения уже выявлены на нескольких заправках. В частности, на одной из АЗС в Душанбе не оказалось огнетушителей. Кроме того, под емкостью для газа находились легковоспламеняющиеся материалы.

Подобные нарушения выявлены на трех АЗС в районе Рудаки. Владельцы заправок привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Душанбе взорвалась АЗС. В результате инцидента пострадали 29 человек. Пожар тушили десять пожарных расчетов, а столб пламени достигал в высоту 50 метров.

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