Красноярск, , 10:17 — REGNUM В Красноярске полиция объявила розыск женщины, которая вечером 6 мая оставила двухлетнюю девочку в травмпункте на правобережье Красноярска. Об этом 7 мая сообщает региональный портал Newslab.ru.

По его данным, в медучреждение, расположенное по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 48 «в», обратилась женщина, попросившая охранника присмотреть за её маленькой дочерью буквально пять минут. После того как ушедшая в неизвестном направлении женщина не вернулась в течение двух часов, охранник обратился в полицию.

В настоящее время на девочку и женщину составлены ориентировки, которые были разосланы всем нарядам полиции. Девочка, называющая себя Евой, помещена в специализированное детское учреждение.