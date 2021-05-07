Красноярск, 7 мая 2021, 10:17 — REGNUM В Красноярске полиция объявила розыск женщины, которая вечером 6 мая оставила двухлетнюю девочку в травмпункте на правобережье Красноярска. Об этом 7 мая сообщает региональный портал Newslab.ru.
По его данным, в медучреждение, расположенное по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 48 «в», обратилась женщина, попросившая охранника присмотреть за её маленькой дочерью буквально пять минут. После того как ушедшая в неизвестном направлении женщина не вернулась в течение двух часов, охранник обратился в полицию.
В настоящее время на девочку и женщину составлены ориентировки, которые были разосланы всем нарядам полиции. Девочка, называющая себя Евой, помещена в специализированное детское учреждение.
Оставившая в травмпункте девочку женщина была одета в тёмно-синие джинсы и чёрную кожаную куртку, лицо скрывала медицинская маска. Полиция просит всех, кто может что-либо знать о семье малышки или о местонахождении женщины, обратиться в отдел полиции №4 по адресу: 26 Бакинских Комиссаров, 17 «а», тел.