Ижевск, , 10:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 мая провели 1 078 612 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3041 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2023 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 423 человек.

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