Ижевск, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

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Скончался 81-летний мужчина. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 423 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 6 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 853 человека, из которых шестеро жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 7 мая в республике выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 092 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 2784 человека.

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