Ижевск, , 10:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 7 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 092 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — четверо детей в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 51 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 885 человека. 423 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне были зарегистрированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончался еще один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2784 человека. Из этого числа 2429 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 303 человека — в состоянии средней степени тяжести, 52 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 мая в регионе провели 1 075 571 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2023 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2074 исследования.

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