Киев, , 10:10 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила сеть, состоявшую из учётных записей и страниц, связанных с украинской парламентской партией «Слуга народа». Об этом сказано в отчёте, опубликованном 6 мая руководством Facebook.

В документе сказано, что администрация соцсети удалила 105 учётных записей в Facebook, 24 страницы и пять учётных записей в социальной сети Instagram, поскольку с их помощью происходило спланированное продвижение дезинформации.

На страницах часто освещались темы коррупции и политики, публиковались шутки по поводу пандемии COVID-19, положительная информация о партии «Слуга народа», о деятельности правительства Украины, а также критика оппозиционных политсил.

«Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий, наше расследование обнаружило их связи с политической партией «Слуга народа», — сказано в отчёте Facebook.

По оценке администрации социальной сети, на рекламу «ботофермы» было потрачено в общей сложности около $210 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политтехнолог Михаил Шпир заявил о перетоке избирателей «Слуги народа» к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По его мнению, избиратели, в первую очередь, разочарованы политикой президента Украины Владимира Зеленского, который во многих вопросах оказался хуже своего предшественника Петра Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт о соцопросах на Украине: избиратели Зеленского уходят к оппозиции