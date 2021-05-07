Новосибирск, , 09:55 — REGNUM Общая стоимость отгруженной из Новосибирской области в страны ближнего и дальнего зарубежья продукции агропромышленного комплекса (АПК) за первые четыре месяца текущего года составила более 120 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечен рост в 1,2 раза, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

В минсельхозе подчеркнули, что Новосибирская область — один из крупнейших экспортёров сельхозпродукции и продовольствия среди субъектов РФ. В Сибирском федеральном округе регион — первый по показателям экспорта продукции АПК.

Наибольшую долю в структуре регионального экспорта в 2021 году занимают злаки — 41,7 млн долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 30,2 млн долларов, рыбной продукции — 4,9 млн долларов, масложировой продукции — 3,4 млн долларов, мясо-молочной продукции — 1,6 млн долларов, прочей продукции АПК — 38,6 млн долларов.

Согласно показателям проекта «Экспорт продукции АПК. Новосибирская область», объём экспорта сельхозпродукции и продовольствия из Новосибирской области в 2021 году должен составить не менее 268,5 млн долларов, а к 2024-му достичь показателя в 368,1 млн долларов.