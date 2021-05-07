Пермь, , 09:55 — REGNUM Пермский край объявил аукцион на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса «Пешеходный переход» на региональных дорогах. Стартовая цена контракта — 135,7 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ».

В такую сумму оценили приобретение 187 таких светофорных комплексов. Они должны быть установлены до 30 ноября 2021 года. Победителя конкурса определят 24 мая.

Согласно условиям техзадания, комплекс предназначен для обеспечения благоприятных и безопасных условий для движения пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и днем, и ночью. Светодиодные светильники должны приводиться в действие при нажатии кнопки пешеходом. Комплекс должен работать от автономного солнечного модуля (электростанции), а также должна быть предусмотрена возможность работы комплекса от питающей электросети 220 В.

Стоит отметить, в Перми в 2021 году установят семь модернизированных светофоров. На объектах будут установлены светодиодные светофоры, устройства голосового сопровождения для слабовидящих пешеходов, камеры видеонаблюдения.