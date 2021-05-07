Сеул, , 10:00 — REGNUM В марте 2021 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $7,82 млн, что на $1,88 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, профицит платёжного баланса сохраняется на протяжении 11 месяцев подряд.

Профицит товарного баланса составил $7,92 млрд, что на $960 млн больше, чем в марте 2020 года. Экспорт товаров из страны составил $54,3 млрд, а импорт — $46,4 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $900 млн, а в сфере туризма — $360 млн.

С января по март 2021 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $22,82 млрд, что на $9,89 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.