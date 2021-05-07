Торонто, Канада, , 09:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

У «Торонто» забитыми голами отличились Алекс Гальченюк (1-я минута), Джон Таварес (4-я), Пьер Энгвалль (11-я), Митчелл Марнер (18-я) и Остон Мэттьюс (56-я).

В составе «Монреаля» шайбы забросили Коул Кофилд (34-я) и финский нападающий Арттури Лехконен (44-я).

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев и российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто», проигравший прошлую встречу, 9 мая снова встретится с «Монреалем», который потерпел второе подряд поражение.