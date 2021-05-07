Пенза, , 10:02 — REGNUM В Пензе по факту исчезновения двух девочек 2014 и 2015 годов рождения организована доследственная проверка.

Установлено, что 6 мая около 16:00 (мск) две девочки из дома по улице Новоселов направились на самокатах на прогулку. Родителей об этом дети не предупредили. Спустя несколько часов обеспокоенные родственники обнаружили пропажу девочек и обратились в правоохранительные органы.

В ходе организованных поисковых мероприятий детей обнаружили в районе магазина «Океан» на проспекте Победы. По предварительной информации каких-либо противоправных действий в отношении девочек не совершалось.

По итогам проверки, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, в июне 2020 года в Пензе вели поиск шестилетнего мальчика. Как оказалось он просто ушел играть со знакомыми детьми в другой двор.

Читайте также: В Пензе пропавший мальчик найден живым