Саянск, Иркутская область, , 09:47 — REGNUM В ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Иркутской области по итогам проверки Саянской прокуратурой выявлены нарушения. Подробности 7 мая сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» администрацией учреждения не установлен постоянный надзор за подозреваемыми и обвиняемыми, а также режим, обеспечивающий исполнение ими своих обязанностей, в связи с чем содержащиеся в учреждении лица имели возможность хранить и использовать запрещённые предметы.

А именно по результатам обхода камер следственного изолятора прокурором выявлены факты оклейки подозреваемыми и обвиняемыми стен вырезками из журналов, хранения лекарственных средств без медицинского назначения, электрического чайника с мощностью, превышающей разрешенную.

В связи с этим прокуратурой начальнику следственного изолятора внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года сотрудники центрального аппарата ФСИН России по итогам проверок фактов истязаний, пыток и насилия в СИЗО Иркутской области выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Возбуждено девять уголовных дел.

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