Душанбе, , 09:47 — REGNUM Министерство транспорта Таджикистана планирует построить мост через реку Пяндж, который соединит таджикский Кокул с афганским Ойхонумом. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса.

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим отметил, что строительством моста займется фонд Ага Хана. Протяженность моста составит 180 метров. Кроме того, планируется построить 18,5 км подъездных автодорог.

Дорога свяжет Фархорский район Хатлонской области Таджикистана и афганскую провинцию Тахор. В рамках этого проекта планируется также построить 50 км автодорог из Восейского района до Фархорского района.

В настоящее время между Таджикистаном и Афганистаном построено семь мостов через реку Пяндж. Пять мостов находятся в Горно-Бадахшанской автономной области.

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