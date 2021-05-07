Новосибирск, , 09:44 — REGNUM В Новосибирске в День Победы, 9 мая, на площади им. Калинина будет заложен камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает мэрия города.

Напомним, что 2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Новосибирск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

«Наш город заслужил это признание. В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества», — отмечал тогда мэр Анатолий Локоть.

Отметим, что в выборе места для установки стелы в Новосибирске участвовали горожане. Половина опрошенных — 48% — назвали наиболее подходящим местом площадь им. Калинина.