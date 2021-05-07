Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Один человек погиб, выпав из кабины автомобиля в ДТП микроавтобуса и Газели на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга. Еще один участник дорожного происшествия пострадал. Об этом 7 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

ДТП произошло около 06:30 мск 7 мая на 47 км внутреннего кольца КАД. В результате столкновения Газели и микроавтобуса Volkswagen Transporter последний опрокинулся на бок. Погиб один человек.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

«В результате ДТП водитель — мужчина 1971 года рождения скончался, пассажир (данные устанавливаются) в тяжелом состоянии госпитализирован», — рассказали в ведомстве.