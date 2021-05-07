Чебоксары, , 09:43 — REGNUM В Чувашии утверждён перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов. В него вошли 25 предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

24 предприятия включены в список для бюджетной поддержки на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2021 году. Из них 17 организаций претендуют на государственное финансирование на развитие молочного производства, в том числе семь сельскохозяйственных производственных кооперативов: «Новый путь» (Аликовский район), «Красное Знамя» (Батыревский район), «Янгорчино» (Вурнарский район), «Коминтерн» (Красночетайский район), имени Суворова (Моргаушский район), имени Ленина (Чебоксарский район), «Комбайн» (Яльчикский район).

Также в этот список вошли общества «Вурнарский мясокомбинат», «Агрофирма «Путиловка» (Ибресинский район), «Агрофирма «Куснар» (Цивильский район), «ЧебоМилк», «Чурачикское», «Агрофирма Ольдеевская» (Чебоксарский район), «Прогресс» (Яльчикский район), «Фирма Акконд-агро» (Янтиковский район), «Родина», колхоз «Ленинская Искра» (Ядринский район).

Бюджетные средства также могут получить два свиноводческих предприятия (ФГУП «Колос» из Цивильского района и чебоксарское общество «Торговое предприятие «Сувар-2») и две птицеводческие организации (цивильское общество «Вурнарец» и племенной птицеводческий завод «Канашский»).

Кроме того, в список включены рыбхоз «Киря» из Порецкого района, племенной конный завод им. В.И. Чапаева из Ядринского района и агрофирма «Атлашевская» из Чебоксарского района. На содержание племенных быков-производителей федеральные и республиканские средства может получить общество «Чувашское».