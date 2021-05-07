Питтсбург, США, , 09:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась в пользу хозяев со счетом 8:4.

В составе «Пингвинз» голы забили отметившийся в матче покером Джефф Картер (10-я минута, 12-я, большинстве, 25-я и 44-я), Брайан Дюмулен (27-я), Джаред Макканн (28-я), Сидни Кросби (47-я) и финский форвард Каспери Капанен (54-я).

У «Баффало» шайбами отличились оформивший в матче дубль Дрейк Каджула (3-я и 26-я), Тейдж Томпсон (24-я) и Джефф Скиннер (50-я, в большинстве).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург», одержавший вторую подряд победу, 8 мая снова встретится с «Баффало», прервавшим этим поражением серию из двух подряд побед.