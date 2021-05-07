Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Красноярске полиция задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в совершении двойного убийства «на почве личных неприязненных отношений и ревности». Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«7 мая 2021 года около 10 утра часов в следственные органы поступило сообщение о том, что рядом с домом по ул. Корнетова, 6 обнаружено тело 39-летнего мужчины, в одной из квартир, расположенной в этом же доме, обнаружено тело 42-летней женщины с множественными ножевыми ранениями, ещё одна 32-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, подозреваемый утром пришёл в квартиру к своей 42-летней сожительнице, где застал в гостях 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. В ходе распития спиртных напитков и, предположительно, «на почве личных неприязненных отношений и ревности» мужчина ранил ножом всем, кто находился в квартире. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Спустя несколько часов он добровольно сообщил полиции о своём местонахождении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство и убийство двух лиц»). В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в следственном изоляторе (СИЗО) в Саранске найден мёртвым 47-летний мужчина, который ранее был задержан по подозрению в убийстве преподавателя Мордовского государственного университета.

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