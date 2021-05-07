Чита, , 09:37 — REGNUM Забайкальские спасатели обеспокоены увеличением числа жертв пожаров. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, всего с начала года произошло уже 2300 возгораний, в которых погиб 51 человек, в том числе четверо детей. Травмы различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе один ребёнок.

«Основными причинами возникновения пожаров с тяжкими последствиями являются неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, а также нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Основным условием, способствовавшим гибели людей на пожарах, является состояние алкогольного опьянения. В 36 случаях гибели люди находились в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2021 года при пожаре в жилом доме в посёлке Новокручининский погибли двое взрослых и ребёнок.

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