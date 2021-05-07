Томск, , 09:36 — REGNUM С 7 по 12 мая вводится особый противопожарный режим (ОПР) в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Тегульдетском, Томском и Шегарском районах Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин. В этот период запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на других территориях, выжигать сухую траву, оставлять в неположенных местах горящие спички, окурки, стекло и так далее.

Контроль за соблюдением пожарной безопасности в регионе будет усилен. Нарушителям грозят штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае ОПР действует во всех районах, за исключением районов Крайнего Севера.

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