Новосибирск, 7 мая, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Новосибирске завершится 8 мая. Постановление об этом мэр Анатолий Локоть подписал сегодня, 7 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. У раскрытого окна (фрагмент). 1910-е

«Согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C на протяжение пяти дней. Сегодня, 7 мая, — пятый день, когда сохраняется устойчивое повышение среднесуточной температуры воздуха», — отметили в мэрии города.

Уточняется, что с 12 мая энергетики приступят к гидравлическим испытаниям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей шести районов Новосибирска оставят без горячей воды.