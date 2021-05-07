Посёлок Куеда, Пермский край, , 09:32 — REGNUM В Пермском крае житель Куединского района, имевший долг в 60 тыс. рублей, долгое время скрывался от судебных приставов. Установить реальное местонахождение молодого человека не могли по довольно нестандартной причине, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

За должником числился уголовный штраф за пьяную езду. Судебный пристав уже намеревался объявить уклониста в розыск, поскольку нарушитель словно стал невидимым для правоохранительных органов. Однако коллега предложил помощь и проверил еще раз данные о неуловимом пермяке по своим каналам.

Выяснилось, что молодой человек работает вахтовым методом в Ингушетии, принял ислам и сменил имя, отчество и фамилию. О кардинальной перемене в своей жизни пермяк не счел нужным сообщить в органы принудительного исполнения.

В целях принудительного взыскания задолженности судебный пристав направил работодателю постановление об удержании суммы долга из заработной платы должника.