Новосибирск, , 09:28 — REGNUM В Новосибирской области проживают более восьми тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла, в том числе имеющих инвалидность, бывших узников концлагерей, которые являются получателями различных выплат. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

«Из них: 1006 — инвалиды и участники войны, лица, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие узники концлагерей; 7171 — труженики тыла; 3431 — вдовы (вдовцы) инвалидов и участников войны», — уточнили в ПФР.

В среднем общий размер выплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на сегодняшний день в Новосибирской области, по данным ПФР, составляет около 44 тысяч рублей в месяц.