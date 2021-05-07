Барнаул, , 09:27 — REGNUM В Алтайский край прибыла делегация чиновников из Хабаровска, которых интересует, как в регионе реабилитируют пациентов после COVID-19. Подробности сообщает пресс-служба правительства края.

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Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, директор Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края Сергей Щегельский ознакомились с системой реабилитации, а также изучили работу медицинских учреждений, которые после лечения направляют пациентов на дальнейшую реабилитацию в медицинский лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

В Хабаровском крае подобного центра нет, и прежде чем начать масштабное строительство и внедрение новых технологий реабилитации, представители региона решили посмотреть, как подобная работа налажена в Алтайском крае.

Хабаровчане ознакомились со структурой маршрутизации пациентов. Им продемонстрировали автоматизированные рабочие места врачей поликлиники и стационара. Эта система в режиме реального времени обеспечивает врача оперативной информацией о пациенте, у специалиста есть возможность ввести или редактировать данные, просмотреть и распечатать необходимую информацию.

Делегацию заинтересовала медицинская информационная специализированная система (МИСС), разработанная и внедренная специалистами Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра. Она полностью автоматизирует процесс работы врачей и позволяет отслеживать все этапы маршрутизации пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 7 мая 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3018 человек, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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