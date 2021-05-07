Кызыл, 7 мая, 2021, 09:23 — ИА Регнум. На территории Тувы указом врио главы региона Владислава Ховалыга введён особый противопожарный режим. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, он будет действовать до 27 мая.

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Согласно документу, в десяти районах жителям запрещено посещать леса. Исключение сделано для представителей государственной власти и местного самоуправления, а также сотрудников специализированных учреждений, пожарных и так далее. Также исключение сделано для граждан, проживающих в поселениях, расположенных в лесных массивах.

«Кроме этого, запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах; выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов», — отметили в управлении.

Как отмечается, всего с начала апреля в республике зарегистрировано более 250 случаев возгорания сухой травы и мусора по вине человека.