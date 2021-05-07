Челябинск, , 09:23 — REGNUM В Челябинской области за 6 мая обнаружили 101 носителя коронавируса. Эти данные приводит южноуральский оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 60 833 заразившихся. Выздоровел пока только 55 241 пациент.

Больных COVID-19 остаётся 2892 человека. За сутки стало известно о девяти умерших гражданах с коронавирусом, в том числе восемь скончались от COVID-19.