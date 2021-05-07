Пермь, 7 мая, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Перми на территории федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова торжественно открыли кедровую «Аллеи памяти». Мероприятие приурочено 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru «Аллея памяти» в Перми

На кедровой аллее установлено 16 стендов с информацией о героях Великой Отечественной войны и их подвигах. Все работы по высадке кедровой аллеи, установке стендов, озеленению территории проводились волонтёрами и сотрудниками фонда «Экологическая инспекция».

Стоит отметить, историко-просветительский проект «Аллея памяти» является победителем краевого конкурса социально-значимых проектов.