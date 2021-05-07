Сеул, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 41 965 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 7 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 608 616 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 1 960 226 человек, а препаратом Pfizer — 1 648 390 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 73 491 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 397 190 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 611 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 18 260 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на четыре человека, до 92 человек, однако причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена.