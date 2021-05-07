Астана, 7 мая, 2021, 09:22 — ИА Регнум. По итогам января — апреля 2021 года число сделок купли продажи жилья в Казахстане составило 59 689, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 7 мая сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

Брусника Квартира

На квартиры приходится 72% от общего объема сделок купли-продажи жилья, на дома — 28%. Отмечается, что в апреле 2020 года совершено в 11,5 раза меньше сделок, чем в апреле 2021 года.

Среди регионов республики лидирует Мангистауская область, где заключена 8761 сделка купли-продажи, в Алма-Ате — 7952, в Карагандинской области — 7284, Нур-Султане — 5962. Отмечается, что количество сделок в Мангистауской области выросло в восемь раз.