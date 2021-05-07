Бостон, США, , 09:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение с разгромным нулевым счетом команде «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Патрис Бержерон (8-я минута), Чарли Макэвой (19-я, в большинстве), Джейк Дебраск (35-я) и Брэндон Карло (42-я).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 30 из 34 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский форвард Виталий Кравцов — не отметился в матче результативными действиями.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил матч из-за травмы, его коллега по клубу — российский нападающий Павел Бучневич — не участвовал во встрече из-за дисквалификации за удар соперника клюшкой в лицо в прошлом матче регулярного чемпионата с клубом «Вашингтон Кэпиталз» (2:4 в пользу «Кэпиталз»).

Отметим, в следующем матче «Бостон», проигравший прошлую встречу, 8 мая снова встретится с «Рейнджерс», потерпевшими пятое подряд поражение.